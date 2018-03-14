Аваков: Во время аннексии Крыма Путин провоцировал украинских силовиков для начала полномасштабного наступления

Глава МВД заявил, что в 2014 году у Украины не было ресурсов для защиты территории в случае полномасштабного наступления.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявляет, что во время аннексии Крыма в 2014 году президент Российской Федерации Владимир Путин провоцировал украинские силовые структуры, чтобы начать полномасштабное наступление.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр внутренних дел заявил в документальном фильме «Украина. 100 дней над пропастью».

Глава МВД заявил, что во время аннексии Крыма Россией каждый день поступали сообщения о полномасштабном наступлении России.

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«Каждую ночь нам рассказывали, что вертолетная группа вылетела из Беларуси, или России и уже направляется к нашим границам. И несколько раз наши ребята фиксировали прибытие этих групп к границам. А в последний момент они разворачивались и летели обратно», - сказал Аваков.

По его словам, тогда складывалось такое впечатление, что президент Российской Федерации Владимир Путин специально провоцирует украинских силовиков.

«Выбор Крыма - это был выбор между полномасштабной интервенцией и нет. То есть у нас было полное ощущение, что Путин нас в том числе провоцировал. Если бы остатками армии, 5 тысячами мобилизованных людей, полком некоего «Ягуара» бросились бы тогда на перевал, нас военная машина снесла бы», - заявил Аваков.

Он подчеркнул, что тогда у Украины не было ресурсов для защиты своей территории.

«Если условно взять фантасмагорический сценарий: что вертолетный десант высадился бы на крышу Кабмина или Верховной Рады, - а как защититься? И тогда, например, в аэропортах, в Жулянах, в Борисполе, мы несколько раз перекрывали взлетную полосу, просто ставили БТРы в ряд... То есть были такие немного истерические варианты, потому что не было других вариантов реагирования», - рассказал министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, Кремль анонсировал поездку Путина в оккупированный Крым. Президент РФ осмотрит Крымский мост и побывает в Севастополе.