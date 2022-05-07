По состоянию на 7 мая Россия потеряла в боях в Украине уже 1122 танков.

России для продолжения боевых действий уже не хватает современных танков. Для фронта спешно модернизируют технику прошлого века, оставшуюся в наследство от СССР.

Об этом сообщает в Telegram издание "Можем объяснить".

Так, бронетанковый завод в Екатеринбурге, следуя информации на портале госзакупок, занялся модернизацией более двухсот единиц устаревшей военной техники.

Предприятию необходимо поставить 53 тысячи единиц товара - контейнеров динамической защиты "Контакт-1". Этого заказа хватит на то, чтобы обеспечить бронезащиту примерно 230 танков.

Это свидетельствует о попытке модернизировать модели 1970-1980-х годов, которые ещё не оснащались динамической защитой (она мешает кумулятивным снарядам артиллерии прожигать броню).

В то же время "Контакт-1" является устаревшей защитой, еще в 1985 разработали "Контакт-5". Изначально такой броней оснащены Т-64М,Т-72БВ, Т-72БУ, Т-80У,УМ,БМ. А на Т-90М уже устанавливаются комплекты "Малахит" 4-го поколения.

"Очевидно, что к модернизации устаревших машин Минобороны подталкивают серьёзные потери", - пишет издание.

На то, что у российских ВС появился дефицит пригодных для боевых действий машин, указывает и отчет британских разведчиков.

По сообщению военных, Россия уже начала терять в боях с украинцами самые современные танки, которых у подразделений российской армии, в том числе воюющих в Украине, всего до 100 единиц.

Замена модернизированного и передового оборудования будет особенно сложной из-за санкций, ограничивающих доступ России к важнейшим компонентам микроэлектроники, подчеркивают разведчики.

По состоянию на 7 мая Россия потеряла в боях в Украине уже 1122 танков.

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