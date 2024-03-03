В больнице остается дочь пенсионерки, которая погибла из-за воздушной атаки со стороны россиян.

В Одессе в больнице умерла женщина, которая получила страшные ожоги из-за дронового удара российской армии, который оккупанты нанесли 23 февраля, когда в РФ празднуют день защитника отечества.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, умерла пенсионерка, которая пострадала в результате предыдущей российской дроновой атаки, осуществленной оккупантами вечером 23 февраля. Ударный беспилотник попал в жилой дом.

"Сегодня, к сожалению, она умерла в больнице. Весь период пребывания в медучреждении состояние раненой оставалось крайне тяжелым - критическим, она находилась в блоке интенсивной терапии ожогового профиля. Врачи делали все возможное и невозможное... Одесситке был 61 год", - рассказал чиновник.

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Как уточнили в Одесском горсовете, пенсионерка жила в Приморском районе города вместе с дочерью. Обе женщины были доставлены в больницу. У пожилой женщины, 1962 года рождения, были тяжелые ожоги (70 процентов поверхности тела) и ожоговый шок. В больнице еще находится ее 31-летняя дочь, которая получила также ожоги и переломы костей. Ее состояние пока стабильное.

Трагические новости - Одесса в центре внимания

Как сообщал УНИАН, российская армия поздно вечером 23 февраля атаковала Одессу ударными дронами, в городе произошел пожар и разрушение жилого дома. Двух раненых женщин (мать и дочь) в тяжелом состоянии доставили в больницу. Потом стало известно, что в результате российской атаки погиб их пожилой сосед - его тело деблокировали из-под завалов.

Также нашли его 72-летнюю жену - женщина находилась под завалами около двух часов и получила термические ожоги 40 процентов поверхности тела и переломы конечностей. Позже она умерла в больнице.

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