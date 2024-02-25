Умерла пожилая женщина, муж которой сразу погиб из-за атаки РФ.

В Одессе увеличилось количество жертв дронового удара, который российская армия нанесла 23 февраля. Как сообщили в мэрии города, речь идет о пожилой женщине, которую спасатели достали из-под завалов.

"Только что стало известно, что 72-летняя женщина, которую спасатели достали из-под завалов дома после российской атаки 23 февраля, умерла в больнице. Врачи до последнего боролись за ее жизнь", - говорится в сообщении.

Как уточнили в городском совете, 23 февраля вражеский дрон попал в одноэтажный жилой дом в Приморском районе города. Тогда из-за удара сразу погиб 70-летний муж женщины, а она пробыла под завалами почти два часа и получила термические ожоги 40 процентов поверхности тела и переломы конечностей. По словам очевидцев, якобы погибшего доставали "частями".

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Также пострадали соседи супругов: у 62-летней женщины диагностировали ожоги 70 процентов тела и тяжелый ожоговый шок, у ее 31-летней дочери - также ожоги и многочисленные переломы костей.

Удар РФ по Одессе 23 февраля

Поздно вечером 23 февраля оккупанты вновь атаковали Одессу ударными дронами. Беспилотники типа Shahed-131/136, направленные из акватории Черного моря, осуществляли сложное маневрирование над прибрежными населенными пунктами и вглубь страны, в центральные регионы. Подразделения ПВО сбили 12 дронов: два над Николаевской областью, по пять - над Кировоградской и Одесской.

Один из сбитых дронов упал в жилой квартал Одессы, вызвал разрушения и возгорание в типичном одесском дворике. Пожар вспыхнул на площади 50 кв. метров. В больницу были доставлены мать и дочь, впоследствии из-под завалов достали пожилую женщину. Говорилось, что под обломками она пробыла почти два часа. Также было деблокировано тело погибшего мужчины.

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