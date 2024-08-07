Смерть военнослужащего наступила от шока в результате закрытой тупой травмы грудной клетки.

Военнопленный из "Азова" Александр Ищенко умер в СИЗО Ростова-на-Дону от нанесенных ему травм. Об этом сообщил заместитель командира бригады Святослав "Калина" Паламар, опубликовав документ с результатами судмедэкспертизы.

"Подтвержден факт очередного жестокого убийства украинского военнопленного. Документ добавляю по согласованию госпожи Елены, жены замученного Ищенко Александра Александровича, который мобилизовался в "Азов" 27 февраля 2022 года. Это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте", - написал "Калина".

Согласно опубликованным результатам вскрытия, смерть военнослужащего наступила от шока в результате множественных переломов ребер и закрытой тупой травмы грудной клетки из-за "контакта с тупым предметом".

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В российской тюрьме умер водитель из полка "Азов"

Как сообщал УНИАН, в следственном изоляторе города Ростов-на-Дону (РФ) умер военнопленный украинец Александр Ищенко, который служил водителем в полку "Азов". О смерти Ищенко сообщил его адвокат во время заседания в Южном окружном военном суде, где рассматривают дело более 20 военнопленных.

По словам полномочного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, РФ не известила Украину о смерти Ищенко. О смерти военнопленного Лубинец узнал от его дочери только через 9 дней.

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