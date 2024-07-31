По словам дочери защитника Украины, он умер 9 дней назад.

Российская Федерация, которая развязала захватническую войну, не известила Украину о смерти военнопленного, который работал водителем в полку "Азов". Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

В частности, омбудсмен узнал о смерти защитника Мариуполя, 55-летнего Александра Ищенко, которого россияне судили по надуманной статье и удерживали в следственном изоляторе на территории РФ.

"По словам дочери Защитника Украины, он умер 9 дней назад. Однако украинскую сторону никто об этом официально не известил. Также не было официального сообщения о причине смерти гражданина Украины", - отметил Лубинец.

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В связи с этим, он обратился с немедленным письмом к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы она разобралась в трагической смерти военнопленного, которого удерживала российская сторона, и сообщила обстоятельства и причину смерти Александра Ищенко.

"Безусловно о трагедии дополнительно сообщил МККК и ООН, чтобы организации зафиксировали факт гибели военнопленного и обратили внимание на условия содержания украинских пленных защитников. Украина требует, чтобы РФ неуклонно придерживалась Женевских конвенций - оказывала необходимую медицинскую помощь, создала смешанную медицинскую комиссию, чтобы это позволило репатриировать всех тяжелобольных и тяжелораненых", - подчеркнул Лубинец.

В российской тюрьме умер водитель из полка "Азов"

Как сообщал УНИАН, в следственном изоляторе города Ростов-на-Дону (РФ) умер военнопленный украинец Александр Ищенко, который служил водителем в полку "Азов". О смерти Ищенко сообщил его адвокат во время заседания в Южном окружном военном суде, где рассматривают дело более 20 военнопленных.

Ищенко родился в Мариуполе, был моряком и вернулся из рейса за несколько дней до вторжения РФ в Украину. Вскоре мужчина вступил в полк "Азов", стал водителем. Попал в плен во время активных боевых действий в Мариуполе.

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