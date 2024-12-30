Эксперты проанализировали изменения на карте боевых действий и подытожили территориальные успехи оккупантов за уходящий год.

В течение 2024 года Россия оккупировала 2 800 квадратных километров украинской территории.

Об этом сообщили аналитики проекта UA War Infographics, проанализировав изменения на карте боевых действий за уходящий год. Эксперты отметили, что под контроль РФ фактически перешла территория, равная трем площадям Киева.

"За 2024 год Россия захватила территорию, равную трем площадям Киева", - отметили аналитики, опубликовав карту захваченных территорий.

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Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в городах Часов Яр и Торецк в Донецкой области продолжаются активные уличные бои. По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, в Часовом Яру основные боестолкновения происходят вдоль канала Северский Донец-Донбасс, а в Торецке идут столкновения в городской застройке.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты попытались просочиться сквозь боевые порядки Сил обороны на Купянском направлении и в Волчанске на Харьковщине.

Также Силы обороны Украины не дают российским войскам закрепиться в городе Курахово Донецкой области. Как сообщает проект DeepState, оккупанты просачиваются в город небольшими группами и пытаются закрепиться. Противник "долазит до Кураховской ТЭЦ и фиксируется там уже не впервые".

Как отметил генерал и военный эксперт Игорь Романенко, российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны на Покровском направлении. Враг пытается взять Покровск Донецкой области в клещи.

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