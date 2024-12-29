Наши защитники осуществляют мероприятия по выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп РФ.

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 28 декабря, пытались инфильтроваться в боевые порядки Сил обороны Украины в районе Глушковки и Лозовой на Купянском направлении и в Волчанске на Харьковщине.

Как сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", за прошедшие сутки захватчики активно атаковали укрепления ВСУ на Покровском направлении. В частности, они проводили штурмы в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Даченского, Шевченко, Волчьего, Нововасильевки. Новоелизаветовки и Славянки.

Наши защитники осуществляют мероприятия по выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп РФ, которые пытались продвинуться в глубь украинских боевых порядков. В то же время противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

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В стремлении улучшить свое тактическое положение россияне пытались инфильтроваться в украинские боевые порядки в районе Глушковки и Лозовой - на Купянском направлении и в Волчанске - на Харьковском направлении. На Лиманском направлении они атаковали укрепления в районе Первомайского, Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Грековки, но провалились.

Сейчас ведутся ожесточенные бои на Краматорском и Торецком направлениях, где ВСУ сдерживают натиск врага в Торецке и в Часовом Яру.

В городской застройке Курахово, в районах Дачного, Константинопольского и Янтарного - подразделения украинских защитников самоотверженно противостоят штурмам оккупантов на Кураховском направлении. Противник пытается использовать свое численное преимущество и развивать наступление.

На Времовском направлении - в районе Улаклы, Времовки и Большой Новоселки - россияне проводили штурмовые действия, в районе Разлива - пытаются продвинуться в глубь с помощью бронетехники. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению остатков их штурмовиков.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что украинские войска рискуют потерять еще больше с трудом завоеванных земель в Курской области России. Сейчас там бои настолько интенсивные, что некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших.

В то же время российские оккупанты пытаются высадиться на один из крупнейших островов в устье Днепра - Казацкий.

Россия изменила тактику ракетных атак по Украине и перешла к менее частым, но более массированным ударам.

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