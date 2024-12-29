Силы обороны Украины пытаются сдержать противника, но на отдельных участках приходится отходить, добавил Романенко.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны на Покровском направлении. Враг пытается взять Покровск Донецкой области в клещи, считает генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Взять этот город в лоб и с наскока не удалось, поэтому оккупанты перестроились и действуют по схеме последовательности. То есть они захватили Угледар, сейчас продвигаются и в целом захватили большую часть Курахово. Уже после этого продолжают тактические действия на Покровском направлении, будут сосредотачиваться вокруг Покровска. И в связи с этим, когда меняются силы и возможности по резервам, по ресурсам вокруг определенного района действий, меняется и тактика применения тех средств, которые здесь сосредоточены", – пояснил он в эфире телеканала FREEДOM.

Сейчас россияне пытаются взять Покровск в клещи, чтобы продолжить действовать по уже привычной для врага тактике. По словам Романенко, речь идет об оперативном охвате, также известном как "формирование котла".

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Опыт трех лет полномасштабной войны показал, что атаки в лоб и городские бои сопровождаются большими потерями – особенно для тех, кто ведет наступление. Поэтому противник действует по флангам.

"В то же время смотрит за ситуацией, с какого фланга лучше зайти в тыл для того, чтобы во время таких действий перерезать логистические пути обеспечения всем необходимым украинской стороны и, если есть возможность, – осуществлять окружение. Силы обороны Украины пытаются сдержать противника, но в ситуации, когда силы врага превышают в разы и по вооружению, и по технике, и по личному составу, ВСУ на отдельных участках отходят от позиций, чтобы этот котел не схлопнулся. А противник, при наличии ресурса, с учетом опыта и боевых действий, пытается в очередной раз применить эту тактику вокруг Покровска", – резюмировал генерал-лейтенант.

Война в Украине: это стоит знать

Силы обороны Украины не дают российским войскам закрепиться в городе Курахово Донецкой области. Как сообщает проект DeepState, оккупанты просачиваются в город небольшими группами и пытаются закрепиться. Противник "долазит до Кураховской ТЭЦ и фиксируется там уже не впервые".

Несмотря на то, что противнику удается продвигаться на некоторых участках фронта, он несет огромные потери. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2024 года потери задействованных в наступлении россиян уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. Общие же потери врага с февраля 2022 года составляют примерно 785 тысяч оккупантов.

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