Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны на Покровском направлении. Враг пытается взять Покровск Донецкой области в клещи, считает генерал-лейтенант Игорь Романенко.
"Взять этот город в лоб и с наскока не удалось, поэтому оккупанты перестроились и действуют по схеме последовательности. То есть они захватили Угледар, сейчас продвигаются и в целом захватили большую часть Курахово. Уже после этого продолжают тактические действия на Покровском направлении, будут сосредотачиваться вокруг Покровска. И в связи с этим, когда меняются силы и возможности по резервам, по ресурсам вокруг определенного района действий, меняется и тактика применения тех средств, которые здесь сосредоточены", – пояснил он в эфире телеканала FREEДOM.
Сейчас россияне пытаются взять Покровск в клещи, чтобы продолжить действовать по уже привычной для врага тактике. По словам Романенко, речь идет об оперативном охвате, также известном как "формирование котла".
Опыт трех лет полномасштабной войны показал, что атаки в лоб и городские бои сопровождаются большими потерями – особенно для тех, кто ведет наступление. Поэтому противник действует по флангам.
"В то же время смотрит за ситуацией, с какого фланга лучше зайти в тыл для того, чтобы во время таких действий перерезать логистические пути обеспечения всем необходимым украинской стороны и, если есть возможность, – осуществлять окружение. Силы обороны Украины пытаются сдержать противника, но в ситуации, когда силы врага превышают в разы и по вооружению, и по технике, и по личному составу, ВСУ на отдельных участках отходят от позиций, чтобы этот котел не схлопнулся. А противник, при наличии ресурса, с учетом опыта и боевых действий, пытается в очередной раз применить эту тактику вокруг Покровска", – резюмировал генерал-лейтенант.
Война в Украине: это стоит знать
Силы обороны Украины не дают российским войскам закрепиться в городе Курахово Донецкой области. Как сообщает проект DeepState, оккупанты просачиваются в город небольшими группами и пытаются закрепиться. Противник "долазит до Кураховской ТЭЦ и фиксируется там уже не впервые".
Несмотря на то, что противнику удается продвигаться на некоторых участках фронта, он несет огромные потери. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2024 года потери задействованных в наступлении россиян уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. Общие же потери врага с февраля 2022 года составляют примерно 785 тысяч оккупантов.