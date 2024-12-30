Глава российского МИД подчеркнул, что Москва не видит смысла в участии в саммите мира.

Россия не планирует участвовать во втором саммите мира, даже если получит приглашение. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству ТАСС.

Российский дипломат заявил, что Киев не отказался от цели восстановления территориальной целостности Украины в пределах 1991 года и требования вывода российских войск с этих территорий. Эти пункты являются основой "формулы мира", предложенной президентом Украины.

"В октябре состоялись заседания в рамках подготовки второго саммита мира. Нам известно, что организаторы хотят пригласить Россию, как мы понимаем, чтобы выдвинуть нам какой-то ультиматум", - заявил Лавров.

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Глава российского МИД подчеркнул, что, учитывая это, Москва не видит смысла в участии в саммите мира. "Я много раз объяснял, что Россия не собирается участвовать в этом мероприятии, даже если мы получим официальное приглашение", - добавил он.

Второй саммит мира - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина совместно с партнерами подготовит к рассмотрению на следующем саммите мира, на который пригласят также и представителей РФ, детальный план окончания войны.

Предварительно планировалось, что второй саммит мира должен был быть проведен в ноябре, но до сих пор не состоялся.

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