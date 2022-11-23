Еще в октябре было известно о 42 тысячах российских полицейских.

Российские захватчики завезли на временно оккупированные территории Украины уже 52 тысячи полицейских.

Оккупанты превращают эти территории в полицейское государство, что присуще фашизму, отмечают в Центре национального сопротивления.

"Оккупанты продолжают свозить на временно оккупированные территории своих полицаев. Общее количество полицейских, которые пытаются взять под контроль население на ТОТ, достигло уже 52 тысяч против 42 тысяч в октябре. При том, что захваченных территорий после поражения россиян в битве за Херсон стало меньше", - говорится в сообщении.

Видео дня

По данным центра, вскоре на оккупированные территории должны прибыть еще 400 российских полицейских из Пензенской области.

Террор против населения на оккупированных территориях

Ранее посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак заявила о существовании множества свидетельств того, что войска РФ совершают военные преступления в каждом регионе Украины, который контролируют.

Сейчас в Российской Федерации готовят законопроект, который легализует призыв украинцев на оккупированных территориях с весны 2023 года.

В центре сопротивления сообщали, что захватчики хотят сформировать на временно захваченных территориях "нотариальные округа", которые работают по российскому законодательству.

Кроме того, оккупанты в Донецкой области заставляют работников коммунальных учреждений и предприятий сдавать кровь для армии.

Вас также могут заинтересовать новости: