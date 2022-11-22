За последнее время фронт практически нигде не двигался. Ведутся ожесточенные бои между ВСУ и российскими оккупантами на отдельных направлениях.
Об этом рассказал во время эфира с Марком Фейгиным советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, появилась публичная информация о том, что в Луганской области украинские воины оттеснили захватчиков и освободили новые территории.
"На Кременной злые языки утверждают, что внезапно российская сторона лишилась некоторого количества населенных пунктов, которые еще недавно счастливо удерживала. Но это злые языки. Наш Генштаб не подтверждает, а значит и я официально не подтверждаю", - добавил Арестович.
Ситуация в Луганской области
По последним данным, в Луганской области освобождены уже 12 населенных пунктов. Глава ОВА Сергей Гайдай заявлял, что Силы обороны стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении, из-за чего враг несет потери.
18 ноября сообщалось, что российские захватчики перемещают к временно оккупированному Новоайдара (Луганская область) войска из Херсонщины.