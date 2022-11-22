По его словам, появилась такая публичная информация, однако официально подтвердить ее до Генштаба он не может.

За последнее время фронт практически нигде не двигался. Ведутся ожесточенные бои между ВСУ и российскими оккупантами на отдельных направлениях.

Об этом рассказал во время эфира с Марком Фейгиным советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, появилась публичная информация о том, что в Луганской области украинские воины оттеснили захватчиков и освободили новые территории.

"На Кременной злые языки утверждают, что внезапно российская сторона лишилась некоторого количества населенных пунктов, которые еще недавно счастливо удерживала. Но это злые языки. Наш Генштаб не подтверждает, а значит и я официально не подтверждаю", - добавил Арестович.

Ситуация в Луганской области

По последним данным, в Луганской области освобождены уже 12 населенных пунктов. Глава ОВА Сергей Гайдай заявлял, что Силы обороны стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении, из-за чего враг несет потери.

18 ноября сообщалось, что российские захватчики перемещают к временно оккупированному Новоайдара (Луганская область) войска из Херсонщины.

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