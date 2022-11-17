Некоторые предприятия получили планы количества работников, которые должны сделать это.

На оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики заставляют работников коммунальных заведений сдавать кровь для армии.

Сейчас оккупационные войска имеют проблемы с банком крови, поэтому пытаются исправить это за счет местных жителей, сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".

Так, "департамент здравоохранения" в оккупационной администрации области объявил об акции по добровольной сдаче крови. Она будет проходить с 21 ноября по 1 декабря.

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"Но по факту, большие предприятия, а также коммунальные учреждения уже получили план количества работников, которые должны "добровольно" сдать кровь", - говорится в сообщении.

По данным "Сопротивления", сейчас в регионе проходит усиленная мобилизация, поэтому мужчины рискуют получить направление для прохождения медицинской комиссии после сдачи крови, чтобы потом попасть в армию.

Ситуация в Донецкой области

Ранее начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что с 24 февраля на Донетчине, без учета Волновахи и Мариуполя, погибли 1 тысяча 193 гражданских, а еще 2 тысячи 583 человека получили ранения.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Донецкой области идут очень жестокие бои. Он отметил, что ВСУ могут проводить наступательные операции на других направлениях именно благодаря прочной обороне на этом направлении.

В Национальной полиции сообщают, что на освобожденных территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей обнаружили уже почти тысячу тел гражданских.

Тем временем в России распространяют пропагандистский ролик, в котором россияне признают, что марионеточные чиновники вывезли из Донбасса более 150 тысяч детей только в этом году.

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