По словам генерала, во время Второй мировой войны советская армия действовала так же, как действуют сейчас захватчики.

Российские оккупанты на фронте не могут придумать ничего нового, поэтому повторяют старые операции, добавляя современные элементы. Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире "Еспресо".

Он отметил, что давней мечтой РФ является удержание Харьковского направления и захват Купянска, ведь благодаря этому враг будет иметь возможность захватить другие населенные пункты.

"Взятие этого города под контроль в дальнейшем для противника создает планы захвата Лиманского направления, а затем выстроить такую замечательную рокадную железнодорожную и автомобильную дорогу Купянск - Лиман - Часов Яр - Константиновка и Покровск, которая позволит россиянам достаточно успешно перебрасывать вдоль линии фронта как человеческий ресурс, так и материальный. Поэтому враг прикладывает максимум усилий и к Курахово, и к Покровску", - добавил эксперт.

Генерал рассказал, если открыть карту, то можно увидеть, что из Покровска идет прямой путь на Павлоград, а дальше на Днепр. Также из Курахово прямая дорога выходит на Запорожье.

"Россияне как раз повторяют маневры зимы 1943 года, когда советская армия пыталась вытеснить немецкие войска с этих направлений. Поэтому ничего нового враг не придумывает, а всегда повторяет старые операции, добавляя определенные современные нюансы", - подчеркнул Кривонос.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый заявил, что на Покровском направлении ситуация нестабильна, однако каждый день ВСУ отбивают по одной улице у врага. По его словам, некоторые населенные пункты также уже находятся не под контролем армии РФ.

В то же время бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что ВСУ скоро могут потерять контроль над Угледаром. Он добавил, что сейчас враг перекрывает Силам обороны ключевые логистические маршруты, которыми обеспечивается гарнизон в Угледаре.

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