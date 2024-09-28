Российские оккупанты на фронте не могут придумать ничего нового, поэтому повторяют старые операции, добавляя современные элементы. Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире "Еспресо".
Он отметил, что давней мечтой РФ является удержание Харьковского направления и захват Купянска, ведь благодаря этому враг будет иметь возможность захватить другие населенные пункты.
"Взятие этого города под контроль в дальнейшем для противника создает планы захвата Лиманского направления, а затем выстроить такую замечательную рокадную железнодорожную и автомобильную дорогу Купянск - Лиман - Часов Яр - Константиновка и Покровск, которая позволит россиянам достаточно успешно перебрасывать вдоль линии фронта как человеческий ресурс, так и материальный. Поэтому враг прикладывает максимум усилий и к Курахово, и к Покровску", - добавил эксперт.
Генерал рассказал, если открыть карту, то можно увидеть, что из Покровска идет прямой путь на Павлоград, а дальше на Днепр. Также из Курахово прямая дорога выходит на Запорожье.
"Россияне как раз повторяют маневры зимы 1943 года, когда советская армия пыталась вытеснить немецкие войска с этих направлений. Поэтому ничего нового враг не придумывает, а всегда повторяет старые операции, добавляя определенные современные нюансы", - подчеркнул Кривонос.
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый заявил, что на Покровском направлении ситуация нестабильна, однако каждый день ВСУ отбивают по одной улице у врага. По его словам, некоторые населенные пункты также уже находятся не под контролем армии РФ.
В то же время бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что ВСУ скоро могут потерять контроль над Угледаром. Он добавил, что сейчас враг перекрывает Силам обороны ключевые логистические маршруты, которыми обеспечивается гарнизон в Угледаре.