Также эксперт рассказал, для чего россиянам нужны Покровск и Курахово / коллаж УНИАН, фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты на фронте не могут придумать ничего нового, поэтому повторяют старые операции, добавляя современные элементы. Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире "Еспресо".

Он отметил, что давней мечтой РФ является удержание Харьковского направления и захват Купянска, ведь благодаря этому враг будет иметь возможность захватить другие населенные пункты.

"Взятие этого города под контроль в дальнейшем для противника создает планы захвата Лиманского направления, а затем выстроить такую замечательную рокадную железнодорожную и автомобильную дорогу Купянск - Лиман - Часов Яр - Константиновка и Покровск, которая позволит россиянам достаточно успешно перебрасывать вдоль линии фронта как человеческий ресурс, так и материальный. Поэтому враг прикладывает максимум усилий и к Курахово, и к Покровску", - добавил эксперт.

Генерал рассказал, если открыть карту, то можно увидеть, что из Покровска идет прямой путь на Павлоград, а дальше на Днепр. Также из Курахово прямая дорога выходит на Запорожье.

"Россияне как раз повторяют маневры зимы 1943 года, когда советская армия пыталась вытеснить немецкие войска с этих направлений. Поэтому ничего нового враг не придумывает, а всегда повторяет старые операции, добавляя определенные современные нюансы", - подчеркнул Кривонос.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый заявил, что на Покровском направлении ситуация нестабильна, однако каждый день ВСУ отбивают по одной улице у врага. По его словам, некоторые населенные пункты также уже находятся не под контролем армии РФ.

В то же время бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что ВСУ скоро могут потерять контроль над Угледаром. Он добавил, что сейчас враг перекрывает Силам обороны ключевые логистические маршруты, которыми обеспечивается гарнизон в Угледаре.

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