Татьяна Однолеток

Враг не уменьшил интенсивность действий, но значительно сократил количество бойцов в пехотных штурмовых группах, рассказал командир.

На Покровском направлении населенные пункты круглосуточно "переходят из рук в руки", но ежедневно, на каждом участке этого направления, хоть по одной улице, украинские защитники отбивают у врага и делают это очень удачно. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый.

Он отметил, что спектр всех действий Вооруженных Сил Украины дают свои плоды.

"На сегодня, за две недели враг не продвинулся. Наоборот, мы имеем успехи. Не буду из соображений безопасности говорить где именно. Но, уверен, что они (россияне - УНИАН) даже руководству своему не докладывают, что те населенные пункты уже не их", - рассказал защитник. Гарькавый акцентировал:

Видео дня

"Отбиваем не только улицы, но и населенные пункты, правда небольшие. На сегодня, Новогродовка, Николаевка - это там, где враг пробует интенсивно действовать, мы ему сбиваем потенциал и продвигаемся".

Также, по его словам, враг не наступает таким большим потенциалом, как это было недавно. При этом, интенсивность штурмов российских оккупантов не уменьшилась, но к пехотным группам противник привлекает значительно меньшее количество военнослужащих.

"Если неделю назад он еще шел от 20 до 40 человек на одну мою позицию, то на сегодня 3-6 они собрали. Но, все равно идут. То есть, количество упало, но интенсивность - нет",- подчеркнул он.

Кроме того, среди российских оккупантов, которые за последнюю неделю пополнили украинский обменный фонд в зоне ответственности их подразделения, заметно меньше военных с профессиональным профессиональным опытом.

Реклама

"То есть, если это штурмовики, то они не такие опытные как были раньше",- добавил он.

Военный считает, что спектр всех средств, которые Силы обороны Украины приготовили российским оккупантам, "изменят ситуацию целиком и кардинально", в частности, на Покровском направлении.

"На сегодня, надо отодвинуть врага от Покровска как можно дальше - это я ставлю себе цель и руководство ставит мне такие задачи", - резюмировал командир 425-го ОШБ "Скала".

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 27 сентября спикер Национальной гвардии Руслан Музычук рассказал о самых горячих направлениях фронта. По его словам, российские оккупационные войска не прекращают активных попыток прорвать украинские позиции на востоке страны, в частности, за эти сутки в целом на линии фронта произошло 187 боестолкновений, из которых более 70 на Покровском и Кураховском направлениях. Вместе с тем, противник достаточно активно пытался штурмовать и на Торецком, и на Купянском, и на Лиманском направлениях.

Представитель Нацгвардии отметил, что на Покровском направлении российские оккупанты пытаются атаковать позиции украинских защитников в районах более 10-ти населенных пунктов. Для этого противник проводит штурмы пехотными группами, которые накатами пытаются штурмовать участки возле населенных пунктов, а также осуществляют лобовые атаки. Кроме того, россияне периодически применяют и бронетехнику.

Вас также могут заинтересовать новости: