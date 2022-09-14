Без света остались почти 3 тысячи семей, но для части из них доступ к электроэнергии уже восстановили.

За ночь враг трижды обстрелял Никопольский район на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии, повреждены дома, газопроводы и линии электропередач.

Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, враг обстрелял Никопольский район трижды за ночь-бил по Никопольской и Марганецкой общинам из тяжелой артиллерии.

Всего противник выпустил около 75 снарядов - обошлось без погибших и пострадавших.

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"Сам Никополь был атакован дважды. В городе повреждены до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света остались почти 3 тысячи семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают чинить сети", - отметил председатель ОВА.

Резниченко уточнил, что в Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы.

Как ранее сообщал УНИАН, продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

Никополь находится под постоянным огнем оккупантов. Так, 13 веренсня председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские оккупанты снова ударили по Днепропетровской области. Известно, что три общины остались без воды, один район - без света.

По его словам, с начала суток по Никополю было выпущено не менее 20 реактивных снарядов и 10 артиллерийских калибра 152 мм

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