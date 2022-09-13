Родителей просят ограничить пребывание детей на улицах города.

Российские захватчики обстреляли Никополь кассетными боеприпасами, жителей города просят не подходить к подозрительным объектам.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram.

"По информации ГСЧС по городу Никополь оккупанты применили кассетные боеприпасы РСЗО "Ураган", - заявил Евтушенко. Видео дня

Также он опубликовал фотографию, как выглядят эти боеприпасы.

"Если вы увидите на улицах элементы подобные изображенным на фотографии - не приближайтесь к ним, сразу вызывайте полицию и ГСЧС", - добавил Евтушенко.

По его словам, специалисты занимаются устранением этих боеприпасов из города.

"Объясните детям и ограничьте сегодня их пребывание на улицах города", - отметил Евтушенко.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

А вот украинское контрнаступление в Харьковской области оказалось для россиян неприятной неожиданностью. В Пентагоне отметили, что воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили Изюм и Купянск.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить пыточные и жестоко убитых россиянами местных жителей.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.

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