Пожар локализован на общей площади 1500 кв. м.

В Подольском районе столицы в результате вражеского обстрела погибли 4 человека и 1 человек травмирован.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

В 2:18 пожар спасатели локализовали пожар на общей площади 1500 кв. м. Ликвидация пожара продолжается.

В ГСЧС отмечают, что на месте задействовано 11 единиц пожарной техники и 63 человек личного состава.

"На месте погибли 4 человека и 1 человек травмирован. Информация уточняется"- сообщают спасатели.

Как сообщал УНИАН, ночью 20 марта в результате вражеского обстрела произошло возгорание на парковке и в торговом центре в Подольском районе столицы. Загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра.

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