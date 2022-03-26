Отмечается, что недаром на днях даже сменили одного из руководителей танковой русской армии, которая отвечала за это направление.

Российские оккупанты не изменили свою тактику относительно агрессивных действий в Украине. Они так же, как и в начале полномасштабной войны, сконцентрированы в частности на городе Изюм на Харьковщине.

Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"В действиях российских военных – ничего нового", - отметил Денисенко. - "Еще в первые дни полномасштабной войны активно говорили о том, что одна из тактик России – захват Харькова и изюма с одной стороны; с другой – из Херсона то ли взять, то ли обойти Николаев и попытаться невероятно широким фронтом окружить нашу группировку на востоке".

Денисенко пояснил, что бои за изюм продолжаются, потому что это начало дороги на Славянск.

"Недаром на днях даже сменили одного из руководителей танковой российской армии, которая отвечала за это направление. Оккупанты не меняют стратегию и тактику. Они делают то же самое, что и задумали себе еще в первый день", – подчеркнул советник главы МВД.

Он отметил, что сейчас российские военные действительно перегруппировываются. Свои наибольшие силы они бросают на восточный фронт и на Мариуполь – с одной стороны. Со второй - начинают концентрироваться на границе с Украиной, чтобы попытаться делать определенные ротации – завод новых сил.

Накануне сообщалось, что в Изюме Харьковской области два депутата бывший мэр и экс-милиционер начали сотрудничать с российскими оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: