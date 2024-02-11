Всего в Черном море более 10 вражеских кораблей.

Продолжается война в Украине против РФ, и по состоянию на 8 утра в Черном море находится 14 вражеских кораблей среди которых 4 - это носители крылатых ракет "Калибр". Общий залп ракет составляет до 32.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook в воскресенье, 11 февраля. "В Черном море 14 вражеских кораблей среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 32 ракет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море находится 1 вражеский корабль. "РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г., выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили в ВМС.

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Кроме того, сообщалось, что российские захватчики, несмотря на мощный шторм, вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров".

По данным начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, российские оккупанты экономят крылатые ракеты "Калибр" морского базирования по нескольким причинам. В частности, из-за того, что могут загружать их на корабли-ракетоносители только в оккупированном Севастополе, но для россиян это место уже опасно.

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