Во время предыдущей ракетной атаки оккупанты применили подводный носитель "Калибров", который выпустил по Украине четыре ракеты.

Российские захватчики, несмотря на мощный шторм, вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров". Об этом во время брифинга заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Несмотря на шторм, враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров". Это отмечает, что наготове противник может держать 8 "Калибров", - сказала военная.

В то же время она отметила, что фрегат держится ближе к Новороссийску (РФ), где погода немного спокойнее в отличие от открытого моря, где бушует шторм в 4-5 баллов.

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"А это отмечает, что враг снова играет мышцами, намекая на опасность", - добавила Гуменюк.

По ее словам, ситуация в море сейчас больше диктуется погодными условиями - мощный шторм не позволял оккупантам ранее выводить надводные ракетоносители. В то же время во время предыдущей ракетной атаки оккупанты применили подводный ракетоноситель, который выпустил по Украине четыре "Калибра". К счастью, все они были сбиты.

РФ экономит "Калибры" - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по данным начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, российские оккупанты экономят крылатые ракеты "Калибр" морского базирования по нескольким причинам. В частности, из-за того, что могут загружать их на корабли-ракетоносители только в оккупированном Севастополе, но для россиян это место уже опасно.

Обслуживание "Калибров" пока не налажено россиянами в Новороссийске, там где базируется преимущественно весь ЧФ РФ. Именно в Севастополе остается вся инфраструктура, связанная с этими мерами, и противники "предпочитают не рисковать лишний раз".

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