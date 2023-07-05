Эти устройства могут помочь России в операции "под фальшивым флагом", уверен британский профессор.

Взрывчатка, заложенная на внешней кровле энергоблоков Запорожской АЭС, может быть там для имитации украинского обстрела, считает военный аналитик Sky профессор Майкл Кларк.

Накануне в ВСУ официально предупредили о возможных провокациях на ЗАЭС в ближайшее время. Сообщалось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

Вместе с тем, как пишет Sky News, эксперты-ядерщики сомневаются, что устройства могут вызвать крупную катастрофу из-за их размера и расположения.

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Кларк отметил, что эти устройства могут помочь России в операции "под фальшивым флагом". "Любой, кто пытается взорвать реактор, взорвет его снизу, но если вы взорвете что-то сверху, это почти наверняка должно выглядеть так, как будто это артиллерийский обстрел (Украины)", - сказал он.

Эксперт добавил, что действия России против станции подчеркнут ее отчаяние. "Это то, что сделают захватчики, если они в отчаянии. Это тактика выжженной земли, и русские привержены тактике выжженной земли, они делают это повсюду в мире, где они действуют", - сказал он.

ЗАЭС - что грозит оккупированной станции

ЗАЭС оккупирована российскими войсками с февраля 2022 года, с тех пор захватчики шантажируют мир ядерной катастрофой.

Международные эксперты и западная разведка неоднократно подтверждали размещение Россией взрывоопасных веществ и военной техники непосредственно на ядерном объекте. МАГАТЭ, например, предлагало Москве сделать демилитаризированную зону вокруг АЭС, но Кремль от этого отказался.

Ситуация с безопасностью на ЗАЭС обострилась с продвижением украинской армии в ходе контрнаступления на Запорожском направлении. По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, провокация ядерной катастрофы может стать крайним "аргументом" и шагом отчаяния россиян перед деоккупацией Запорожской области.

Эксперты, в свою очередь, настаивают, что Украина должна "решить вопрос" ЗАЭС военным путем. По словам британского эксперта Шонна Белла, основные ядерные реакторы хорошо защищены и "вряд ли будут повреждены обычными военными действиями".

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