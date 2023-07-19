Враг распространяет информацию о якобы штурме в конце июля станции украинскими Силами обороны.

Есть вероятность организации в ближайшее время российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции очередной вооруженной провокации. Действия захватчиков могут привести к аварии.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что "департамент военной контрразведки" ФСБ Российской Федерации распространяет информацию среди личного состава оккупационного контингента о якобы подготовке украинскими Силами безопасности и обороны штурма ЗАЭС.

"Спецслужба оккупантов утверждает, что в конце июля будет организован "штурм" атомной станции, в котором якобы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины", - отмечают в ГУР Минобороны.

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В украинской разведке говорят, что оккупанты могут готовить операцию "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС.

"По имеющейся информацией сейчас готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины", - отмечает украинская разведка.

Оккупация Запорожской АЭС - главные новости

ЗАЭС была захвачена оккупационными войсками РФ 4 марта 2022 года. Украина неоднократно заявляла, что только возвращение ЗАЭС под полный контроль Киева и МАГАТЭ, а также создание вокруг станции широкой демилитаризованной зоны, способно гарантировать безопасную эксплуатацию атомной станции.

По состоянию на 14 июля 2023 года на ЗАЭС находилось около 500 оккупантов. На станции оккупанты хранят военную технику и боеприпасы. Сообщалось, что Россия заминировала крыши корпусов, где находятся реакторы.

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