Россия активно распространяет фейк о том, Украина планирует совершить теракт на Запорожской АЭС.
Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, российские пропагандисты распространяют данную дезинформацию, приводя в качестве "доказательства" готовности Украины совершить теракт, тот факт, что в Киеве установили датчики контроля радиационного фона.
Как говорится в сообщении, в Киеве действительно установили дополнительные датчики. Однако они были установлены для того, чтобы предоставлять пользователям приложения "Киев Цифровой" информацию о состоянии воздуха. Кроме того, датчики необходимы на случай, если страна-агрессор захочет осуществить провокацию с использованием радиоактивных веществ.
Также сообщается о том, украинские спасатели проходят обучение по ликвидации последствий чрезвычайных операций и радиационной защиты. Это необходимо для того, чтобы защитить население в случае теракта, а не для того, чтобы подорвать станцию.
Что происходит на ЗАЭС
6 июля 2023 года были опубликованы спутниковые снимки ЗАЭС, на которых видны пять белых фигур. Разведка сообщила о том, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС.
9 июля 2023 года оккупанты срочно отправили на ЗАЭС Росгвардию. Такое заявление сделал представитель ГУР МО Андрей Юсов, отметив, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС. На станции зафиксированы минно-взрывные заграждения, заминированная техника, грузовики со взрывчаткой.
В тот же день Россия призвала НАТО на саммите "решить вопрос" с ЗАЭС.