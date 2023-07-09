9 июля 2023 года оккупанты срочно отправили на ЗАЭС Росгвардию.

Россия активно распространяет фейк о том, Украина планирует совершить теракт на Запорожской АЭС.

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, российские пропагандисты распространяют данную дезинформацию, приводя в качестве "доказательства" готовности Украины совершить теракт, тот факт, что в Киеве установили датчики контроля радиационного фона.

Как говорится в сообщении, в Киеве действительно установили дополнительные датчики. Однако они были установлены для того, чтобы предоставлять пользователям приложения "Киев Цифровой" информацию о состоянии воздуха. Кроме того, датчики необходимы на случай, если страна-агрессор захочет осуществить провокацию с использованием радиоактивных веществ.

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Также сообщается о том, украинские спасатели проходят обучение по ликвидации последствий чрезвычайных операций и радиационной защиты. Это необходимо для того, чтобы защитить население в случае теракта, а не для того, чтобы подорвать станцию.

Что происходит на ЗАЭС

6 июля 2023 года были опубликованы спутниковые снимки ЗАЭС, на которых видны пять белых фигур. Разведка сообщила о том, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС.

9 июля 2023 года оккупанты срочно отправили на ЗАЭС Росгвардию. Такое заявление сделал представитель ГУР МО Андрей Юсов, отметив, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС. На станции зафиксированы минно-взрывные заграждения, заминированная техника, грузовики со взрывчаткой.

В тот же день Россия призвала НАТО на саммите "решить вопрос" с ЗАЭС.

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