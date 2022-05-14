Сообщается, что на Змеином рашисты настраивают комплексы противовоздушной обороны.

На юге страны украинские защитники уничтожили 65 российских оккупантов.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

На линии соприкосновения, на Херсонщине и Николаевщине захватчики продолжают вести боевые действия на занятом рубеже. Украинские подразделения не дают им ни атаковать, ни продвинуться.

Эффективным применением ракетно-артиллерийских ударов во взаимодействии с авиацией Воздушных сил защитники уничтожили 65 оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, бронированную и автомобильную технику врагов.

Враг стрелял по пригородной зоне и сельскохозяйственным угодьям, продолжая атаки системами залпового огня по Николаеву. Обошлось без жертв.

Известно, что на острове Змеином, пытаясь обеспечить прикрытие от возможного поражения своего корабельного состава, рашисты настраивают комплексы противовоздушной обороны.

"Корабельная группировка флота рашистов сохраняет в обязательном присутствии подводную лодку, несмотря на переменное количество кораблей, продолжает угрожать ракетными ударами по меньшей мере 30 крылатых ракет", - говорится в сообщении.

В Одесской области в районах, прилегающих к государственной границе, в частности с непризнанным Приднестровьем усилен контроль за соблюдением пограничного режима.

"Возле зоны транзитного следования по территории Молдовы, правоохранителями проводятся дополнительные фильтрационные мероприятия. Просим относиться с пониманием и учитывать интенсивность нагрузки соответствующих пропускных пунктов", - отметили в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что в Киеве разработали план обороны на случай повторного наступления.

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