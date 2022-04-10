Полицейские осматривают бомбоубежища в каждом городе, ищут и доставляют людей к местам эвакуации.

Почти 200 человек эвакуированы из Лисичанска, Северодонецка и Кременной, патрульные проверяют отдаленные бомбоубежища.

Об этом сообщает председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Эвакуация продолжается. Полицейские осматривают бомбоубежища в каждом городе. Даже там, где закрыты двери и нет света. Ищут и доставляют людей к местам эвакуации. Также они выезжают на вызовы к тем, кому трудно добраться к автобусу, помогают пожилым людям", - отметил он.

Так, только за утро 10 апреля в безопасные регионы страны эвакуировали двух маломобильных лиц.

"34 жителя Кременной уже направляются в железнодорожное сообщение Донецкой области, 90 человек из Лисичанска и Северодонецка на пути в Новозолотаревку, еще 35 – в Днепр. Также два микроавтобуса с эвакуированными отправились в столицу", - добавил Гайдай.

Как сообщал утром Генштаб, российские войска пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Изюма и установить контроль над Мариуполем.

Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

Война России против Украины

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля, сопровождая наступление авиаударами по военным объектам.

После неудачных попыток захватить столицу войска агрессора сосредоточились на терроре местного населения. Сообщается о случаях расстрелов, изнасилования, преследования и пыток в ряде временно захваченных оккупантами городов и сел.

В конце марта разгромленные украинскими защитниками вражеские силы были вынуждены покинуть Киевскую и Черниговскую области. Сейчас оба региона полностью зачищены от армии РФ.

Русское командование перегруппировывает войска для наступления с востока. Разведка считает, что РФ попытается захватить Мариуполь и двигаться дальше на юг.

При этом наступление в районе Донбасса, по информации советника главы ОП Алексея Арестовича, уже началось.

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