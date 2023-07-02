В то же время враг продолжает обстрелы гражданского населения и проводит ротацию ракетоносителей.

Стало известно, какая сейчас ситуация на Херсонщине, да как "отработали" по врагу Силы обороны.

Как сообщили в оперативном командование "Юг", обстановка в этой зоне ответственности остается напряженной и динамичной.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями метко проведен комплекс контрбатерейных мероприятий и сокращена вражеская орда на 49 оккупантов, четыре лодки, восемь единиц авто - бронетехники, два беспилотных разведчика и ударный беспилотный аппарат", - рассказали украинские военные.

Видео дня

Кроме того, в командовании получили дополнительную информацию о результативной работе накануне: уничтожены еще 18 захватчиков.

В то же время, в течение сегодняшнего дня враг продолжает обстрелы и авиационные удары по правобережью, а ночью оккупанты сбросили авиабомбу на Херсон. Также ворожившим удары подверглись населенные пункты Антоновка, Змиевка, Тягинка, Мылово. Разрушены несколько частных домов и зданий. Пострадали 5 человек, среди них 3 детей.

"Тем временем в Черном море враг проводит ротацию и маневры ракетоносителями.

Сейчас, по состоянию на 17.00, на боевом дежурстве осталось два надводных ракетоносителя, общий залп - до 16 "Калибров". Уровень ракетной опасности - очень высокий", - отмечают в "Юге".

Ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, в первой части дня, 2 июля, в Черном море на боевом дежурстве находилось девять вражеских кораблей, среди которых - четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составлял до 24 единиц.

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