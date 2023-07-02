К двум подводным лодкам дополнительно выведен надводный корабль, оснащенный ракетами.

В Черном море российские оккупанты увеличили количество "Калибров". К двум подводным лодкам дополнительно выведен надводный корабль, оснащенный ракетами.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", враг продолжает террор южных регионов Украины. В частности, около полуночи над Николаевщиной было уничтожено по два ударных дрона типа Shahed-136, а ближе к рассвету зафиксирована активность тактической и стратегической авиации захватчиков.

"В то же время в Черном море увеличено количество ракетоносителей до трех – на боевое дежурство до двух подводных дополнительно выведен надводный корабль. Суммарный залп "Калибров" вырос до 16", - предупреждают в "Юге".

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Ночью 2 июля силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты "Калибр", которыми захватчики атаковали Украину. Также враг атаковал иранскими ударными дронами, которые тоже метко уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр".

Напомним, вчера поздно вечером на боевом дежурстве в Черном море находилось две подводных лодки, на борту которых было восемь крылатых ракет "Калибр".

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