Полученные снимки свидетельствуют о том, что российская армия продолжает наращивать силы неподалеку от Харьковской области и Донбасса.

Часть российских войск перебросили на восточную границу Украины. Сейчас большинство из них дислоцируются в новых лагерях в Белгородской области.

Одна из баз в городе Валуйки, а вторая – в поселке Солоти. На спутниковых снимках, которые есть в распоряжении "Схем", журналисты заметили массовое скопление военной техники, в частности танков и бронетранспортеров и развертывание палаточного городка.

Полученные снимки свидетельствуют о том, что российская армия продолжает наращивать силы неподалеку от Харьковской области и Донбасса. О такой переброске войск ранее сообщали в ВСУ и Минобороны США.

Вблизи Валуек сейчас сразу два палаточных городка. Возле них стоят танки и много видов другой техники. Еще 2 апреля этого там не было. Также на спутниковых снимках видно, что часть техники россияне спрятали в лесополосе.

У этого города есть и другая база, где значительно легче заметить технику не только наземных войск. Там всего здесь насчитали до 20 танков, а также 21 вертолет.

Относительно городка, который разбили российские военные возле Солоти, то там раньше не было так много техники, как 8 апреля. Здесь все тоже размещено возле лесополосы. По данным СМИ, именно в этом месте дислоцируется 237-й танковый полк Сухопутных войск России.

Дороги из города Валуйки и поселка Солоти ведут напрямую в Харьковскую область через контрольные пункты Чугуновка и Пески. Также из города есть и дорога на север Луганской области через КПП в поселке Танюшевцы Луганской области.

Ранее американская компания Maxar Technologies 10 апреля опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, как 12-километровая колонна российской военной техники движется в Харьковской области. На снимках техника направляется на юг через село Великий Бурлук, что к востоку от Харькова. Снимки были сделаны 8 апреля.

Председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщал об уничтожении ночью русской колонны, однако непонятно, идет ли речь именно о той колонне, снимки которой опубликовал Maxar. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

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