По его словам, почти по всему фронту украинские защитники переходят к позиционной войне, а темпы боевых действий снижаются.

На фронте в Украине обе стороны сейчас перешли к накапливанию резервов. Речь идет о вооружении и военной технике.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в ближайшее время темпы боевых действия снизятся.

"В ближайшее время мы будем вынуждены вести позиционную войну. Потому что обе стороны сейчас накапливают резервы. Россия пытается этих мобилизованных... первую волну сюда скинула для укомплектования - мы пытаемся ее перемолоть. Вторая волна должна проходить подготовку. Через месяц-полтора-два мы ее увидим здесь уже в составе либо новых подразделений, либо в составе уже воюющих батальонов. При условии, что для них найдут необходимое количество вооружения, потому что с этим у них проблемы. Форма, продовольствие, вооружение, денежное довольствие", - добавил эксперт.

По мнению Жданова, самая позитивная ситуация сейчас наблюдается на Херсонском направлении.

"Где-то мы потихонечку продвигаемся, например, на Херсонском направлении. На сколько мы сможем продвинуться сказать очень тяжело. Мы стараемся давить на российские войска и выдавливать их с правого берега - эта тенденция продолжится, по моему мнению. На Харьковском направлении мы переходим к обороне, потому что все упирается в резервы техники и вооружения. Наш главный камень преткновения - недостаток техники и вооружения, которые нам поставляют наши страны-партнеры", - объяснил он.

Самая тяжелая ситуация сложилась на Донецком направлении. По его словам, там Силам обороны остается только выстоять.

"На Донецком направлении у нас идет жесткая оборона. Ни о каком продвижении вперед речи быть не может. Там нам, дай Бог, выстоять и отстоять позиции, которые мы сегодня занимаем", - отметил Жданов.

В то же время он уверен, что, как только у Украины появится достаточно техники, можно будет обсуждать переход в контрнаступление. Сейчас же происходит спад боевых действий практически по всей линии фронта.

Война в Украине: последние новости

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне пытаются сбить наступление ВСУ огромной массой мобилизованных, а потом, возможно, будут подключать регулярные части.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что интенсивность боев сейчас не меньше, чем в начале осени.

По состоянию на утро 9 ноября, украинские военные ликвидировали почти 78 тысяч российских оккупантов.

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