Также он рассказал, какую роль играет фактор мобилизованных в РФ в войне против Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации на Херсонском направлении и объяснил тактику оккупантов. Также он спрогнозировал сроки обрушения фронта.

По его словам, россияне никуда не убегают, наоборот - они намерены плотно держать там оборону и нанести максимальные потери нашим войскам. Но Кремль не достигнет своих целей, заявил советник ОП на канале Фейгин LIVE.

Советник Офиса президента объяснил действия россиян: им важно показать, что ВСУ не способны вернуть Херсон под свой контроль, и использовать это в качестве аргумента для начала переговоров, мол, "вот же он, тупик".

"Но дулю им с маком! Все мы возьмем. Возьмем медленно и методично, плавненько и аккуратно. По капельке, по глоточку выпьем все. Херсон - это в основном артиллерийское наступление, мы поражаем цели там и ослабляем группировку до состояния, когда они потеряют способность к сопротивлению организованному", - подчеркнул Арестович.

Также он объяснил, какую роль играет фактор мобилизованных в РФ в войне против Украины.

"Если бы мобилизации не было в России, мы бы уже давно снесли их нахр*н из Херсона. Они насытили боевые порядки, создали оперативную плотность, это совпало еще с исчерпанием наших широких возможностей к наступлению", - говорит Арестович.

По его словам, в результате огромных потерь РФ фронт начнет сыпаться через 2-3 месяца. Тогда у РФ будет два варианта - не проводить новую мобилизацию и провести ее. Если проведут - чем они будут воевать, они будут менее качественно обеспечены и оснащены.

Советник ОП говорит, что мобилизация позволила Путину "оттянуть свой конец", она не изменила ситуацию на линии фронта.

Что происходит на Херсонском направлении

В конце августа ВСУ начали контрнаступление на юге Украины. По состоянию на 21 октября удалось освободить 88 населенных пунктов области.

По мнению аналитиков ISW, Кремль создает информационные условия, чтобы оправдать отступление и сдачу значительных территорий Херсонщины.

Коллаборанты начали убегать с левого берега Днепра на правый на Херсонском направлении на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ.

9 ноября появилась информация, что российские оккупанты взорвали два моста на оккупированной части Херсонской области.

"Сообщают о подрыве Дарьевского и Тягинского мостов в Херсонской области. Оба находятся в тылу ВС РФ. Идет подготовка к бою за сам Херсон", - пишут журналисты местных пабликов.

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