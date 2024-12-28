'Смерть тысячей порезов': кровавая тактика России обнажила сарьезные проблемы Украины, - BI

Украина сталкивается с серьезной проблемой дефицита живой силы на фоне "мясных атак" российских захватчиков.

Украина сталкивается с серьезными вызовами из-за нехватки живой силы на линии фронта, тогда как Россия применяет жестокую и дорогую тактику, чтобы усилить давление на оборону Киева, пишет Business Insider.

Дара Массикот, старший научный сотрудник Программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир, недавно вернулась из исследовательской поездки в Украину, где встречалась с украинскими подразделениями, которые сталкиваются с нехваткой военных и многими другими проблемами.

"То, что подразделения испытывают от россиян, - это значительное напряжение от российской тактики", - рассказала Массикот в подкасте Центра стратегических и международных исследований.

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Она отметила, что россияне "все время, днем и ночью, атакуют украинцев очень малыми группами. Это смерть от тысячи порезов. Это очень большой стресс для подразделений, которые не укомплектованы".

Проблемы у обеих сторон

Российские небольшие штурмовые атаки, известные как "мясные штурмы", всегда создавали проблемы для Украины, но сейчас они особенно усложняют ситуацию из-за дефицита живой силы.

Чтобы решить эту проблему, президент Украины Владимир Зеленский снизил минимальный возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Однако администрация Байдена настаивает на дальнейшем снижении возрастного порога, чтобы увеличить количество доступных для призыва людей. Пока что Киев воздерживается от этого шага.

Впрочем, кадровые трудности характерны не только для Украины. Россия также испытывает проблемы с мобилизацией. Хотя эти проблемы менее срочные, чем в Украине, Москва несет значительные потери на поле боя, что вызывает вопросы о возможностях обеспечения войска в будущем.

Эта тактика человеческих волн оказывается чрезвычайно дорогой. Эксперты из Института изучения войны отмечают, что обязательства России поддерживать высокий уровень активности на фронте создает огромную нагрузку на ее кадровые ресурсы.

"Ограниченный резерв рабочей силы, вероятно, не выдержит этого уровня потерь в среднесрочной перспективе", - говорится в обновленном отчете о войне.

По данным Министерства обороны Великобритании, в ноябре Россия понесла наибольшие потери за весь период войны: в среднем более 1500 солдат ежедневно. Всего за месяц потери составили около 46 000 человек. Ноябрь стал самым дорогим месяцем для российских военных и пятым подряд, когда их потери росли.

"Высокий уровень потерь, вероятно, отражает интенсивность российских операций", - отметило британское оборонное ведомство, добавив, что Москва, вероятно, будет продолжать терять более 1000 солдат ежедневно.

Россия применяет советскую тактику, при которой любые достижения оправдывают даже значительные потери. Войска бросают волну за волной, лишая украинские подразделения возможности отдыха. Эту тактику наблюдали в боях за Бахмут, Авдеевку, Покровск и другие города.

Российское руководство демонстрирует готовность нести эти потери в длительной кампании, которая выгодна России из-за ее численного превосходства. Зато Украина имеет меньше ресурсов для такой борьбы.

Массикот подчеркнула, что Россия все еще оказывает огромное давление на украинские войска, несмотря на высокие потери:

"Потери не приводят к прекращению этой тактики".

РФ оказывает давление на фронте

Россия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях фронта, включая Покровск - важный логистический и железнодорожный узел. Кроме того, Москва пытается вытеснить украинские силы из Курской области, где Киев совершил неожиданный прорыв в августе.

За последние недели в Курскую область были направлены тысячи северокорейских солдат для поддержки российских военных. Американские и украинские официальные лица подтверждают, что северокорейские подразделения участвуют в боях на этом направлении. Однако они также несут потери из-за отсутствия опыта ведения войны такого масштаба.

Война в Украине: вы могли это пропустить

На Харьковщине российские оккупанты пытаются прорваться к Двуречной. Враг также пытается пересекать реку Оскол на лодках, рассказал офицер отделения коммуникаций 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта Евгений Вовненко.

В то же время враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки".

В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов говорит, что в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки, штурмовые группы противника пытаются инфильтрироваться в украинские боевые порядки.

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