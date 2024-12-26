Российские оккупационные войска пытаются продвинуться в Харьковской области и зайти в Двуречную. Об этом рассказал офицер отделения коммуникаций 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта Евгений Вовненко.
Для того, чтобы прорваться в населенный пункт, враг использует ночное время или погодные условия, отметил военный в эфире "Суспільного". К тому же, противник на лодках пытается пересекать реку Оскол.
"Мы постоянно контролируем, видим и уничтожаем. Работаем как из артиллерии, так и FPV-дронами. Как только возникает возможность переброски россиян с левого берега на правый в сторону Двуречной, мы сразу работаем и уничтожаем их на подходах к линии соприкосновения. Реку Оскол некоторые группы пытаются пересекать на лодках, но их также поражаем", – рассказал офицер.
Отмечается, что населенный пункт Двуречная находится под постоянными обстрелами, "потому что для них там плацдарм, он на высоте".
Что касается ситуации со снарядами, то Вовненко отметил, что "голода" у россиян на Купянском направлении нет. В частности, в большом количестве используются снаряды 152 калибра.
"Враг выбирает улицу в населенном пункте, где проживает мирное население, и каждый дом на ней слева и справа выносит. Я насчитал 12 домов, уничтоженных за 12 минут. Это террор со стороны РФ, который недопустим в 21 веке. Тактика врага какая? Сначала они уничтожают инфраструктуру какого-то населенного пункта – водоканалы, электричество. Потому что они понимают, что без воды и других элементарных бытовых вещей люди не могут существовать и будут максимально покидать населенный пункт", – констатировал офицер.
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