Завершается 1037-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Российские захватчики давят на фронте, враг оккупировал Украинку Донецкой области.
Об этом сообщает проект DeepState. Также аналитики фиксируют продвижение оккупационных войск РФ в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области.
"Враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки", – говорится в сообщении.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Карта боевых действий от проекта DeepState сейчас выглядит так:
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На Харьковщине российские оккупанты пытаются прорваться к Двуречной. Враг также пытается пересекать реку Оскол на лодках, рассказал офицер отделения коммуникаций 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта Евгений Вовненко.
"Как только возникает возможность переброски россиян с левого берега на правый в сторону Двуречной, мы сразу работаем и уничтожаем их на подходах к линии соприкосновения. Реку Оскол некоторые группы пытаются пересекать на лодках, но их также поражаем", – отметил офицер.
В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов говорит, что в городской застройке Курахово, в районах Дального, Дачного и Успеновки, штурмовые группы противника пытаются инфильтроваться в украинские боевые порядки.