Официального подтверждения этой информации пока нет.

Завершается 1037-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Российские захватчики давят на фронте, враг оккупировал Украинку Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Также аналитики фиксируют продвижение оккупационных войск РФ в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

"Враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки", – говорится в сообщении.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

Карта боевых действий от проекта DeepState сейчас выглядит так:

Война в Украине: вы могли это пропустить

На Харьковщине российские оккупанты пытаются прорваться к Двуречной. Враг также пытается пересекать реку Оскол на лодках, рассказал офицер отделения коммуникаций 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта Евгений Вовненко.

"Как только возникает возможность переброски россиян с левого берега на правый в сторону Двуречной, мы сразу работаем и уничтожаем их на подходах к линии соприкосновения. Реку Оскол некоторые группы пытаются пересекать на лодках, но их также поражаем", – отметил офицер.

В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов говорит, что в городской застройке Курахово, в районах Дального, Дачного и Успеновки, штурмовые группы противника пытаются инфильтроваться в украинские боевые порядки.

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