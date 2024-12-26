Враг все чаще использует противотепловизионные плащи.

Бои в городской застройке довольно часто происходят в ночное время и в тумане, враг стал больше использовать противотепловизионные плащи, чтобы оставаться незаметным. Об этом сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он отметил, что за минувшие сутки на Кураховском направлении произошло 31 боестолкновение. "В городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки, штурмовые группы противника пытаются и в дальнейшем инфильтроваться в наши боевые порядки", - подчеркнул Трегубов. При этом добавил, что это преимущественно происходит в ночное время или в условиях плохой видимости, то есть тумана.

Представитель ОСУВ "Хортица" сообщил, что все чаще российские оккупанты используют противотепловизионные плащи. По его словам, в частности, продолжаются городские бои в Курахово.

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"Проходят небольшими группами и пытаются цепляться за здания и обходить городскую застройку по окрестностям. Надо понимать, что их наступление малыми группами не является свидетельством того, что их мало в целом. Против нас там действуют 8 и 29 российская армия, 90 танковая дивизия, 20 мотострелковая и 5 и 110 отдельные мотострелковые - и это огромная мощь", - сказал Трегубов.

По его словам, наблюдается накопление сил врага для проведения штурмовых действий с целью улучшения тактического положения. При этом артиллерия противника пытается атаковать украинские позиции в городе, но на практике в основном уничтожает пустые здания, потому что украинские войска понимают угрозы и передвигаются постоянно, чтобы не произошло поражение их позиций.

Трегубов отметил, что на сегодня городские бои идут в нескольких городах одновременно - Часов Яр, Торецк, Курахово и Волчанск.

"Во всех этих городах ежедневно происходит до нескольких десятков боевых столкновений и обе стороны пытаются максимально эффективно использовать особенности местности", - подчеркнул он. При этом напомнил. что россияне также воюют не первый год и имеют опыт городских боев, но, в отличие от украинцев, не очень ценят жизни собственных солдат. "Они могут пустить вперед "человеческую волну", чтобы лучше увидеть, где позиция противника, то есть откуда идет огонь", - отметил он.

Представитель ОСУВ "Хортица" добавил, что проблемы у оккупантов возникают с логистикой, потому что чем дальше фронт от железнодорожных станций, тем хуже у них снабжение.

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Как сообщал УНИАН, ветеран АТО Евгений Дикий отметил, что продвижение российских оккупантов на Кураховском направлении замедлилось. Он не исключает, что там были привлечены дополнительные резервы Сил обороны.

При этом отметил, что когда начинаются бои в городской застройке, с точки зрения тех, кто держит там оборону "это реально ад", когда идет бой за каждый дом, а довольно часто бывает, что за каждый подъезд в одном доме и там реально доходит до очень ближних боев, едва ли не рукопашных. Дикий отмечает, что это одни из самых страшных боев, которые вообще могут быть для бойца.

В то же время, по словам Дикого, украинцы всегда в уличных боях были очень сильными, и всегда долго задерживали продвижение врага.

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