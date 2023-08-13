Всего по линии фронта произошло за эти сутки 24 боевых столкновения.

Российские оккупанты за эти сутки пытались восстановить утраченное положение на Бахмутском, Шахтерском и Запорожском направлениях, результата не достигли.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке по ситуации с российским вторжением. Отмечается, что всего по линии фронта произошло в эти сутки 24 боевых столкновения.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах южнее Андреевки и западнее Ягодного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области.

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Безуспешные попытки восстановить утраченное положение враг совершил на Шахтерском направлении в районе западнее Старомайорского Донецкой области; на Запорожском направлении - в районе восточнее Работиного Запорожской области. При этом нанес авиационные удары в районах Красного и Пятихаток Запорожской области, а также Благодатного и Старомайорского Донецкой области.

"На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки", - информирует Генштаб.

Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском направлении - в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-восточнее Андреевки Луганской области.

Авиаудары были нанесены россиянами также на Лиманском и Херсонском направлениях.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Ситуация на фронте

Россияне за сутки нанесли два ракетных удара, 24 авиационных удара и около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В сегодняшнем материале издания THE HILL утверждается, что Россия незаметно начала новое наступление в восточной части Луганской области, которое, по мнению аналитиков, направлено на подрыв украинского контрнаступления.

Как пишет издание, хотя эта операция оккупантов гораздо меньше по размеру и размаху, чем зимнее наступление Москвы, российское наступление может оказать давление на Украину во время ее собственного крупного наступления и разделить ее внимание. В частности сообщается, что на данный момент войска РФ быстро продвинулись к Купянску Харьковской области, который находится сразу за Луганском, и, если он будет взят, это укрепит российский контроль над данным районом. Город был взят русскими в первые дни войны, прежде, чем украинские войска отбили его прошлой осенью.

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