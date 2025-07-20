В частности враг продвинулся возле Котляровки.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться вглубь территории Украины. В частности, враг имеет успехи на территории Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что оккупационные войска РФ продвинулись в районе пяти населенных пунктов области.

"Враг продвинулся возле Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки", – говорится в сообщении.

Видео дня

Карта боевых действий в Донецкой области сейчас выглядит так:

Война в Украине: ситуация на фронте

Украинский военный с позывным "Алекс" заявил, что из-за фактора беспилотников на фронте есть проблемы с логистикой. По его словам, с наступлением осени, когда опадут листья, на передовой может образоваться сплошная непроходимая "килл-зона".

Тем временем в Запорожье украинские войска смогли восстановить несколько позиций в районе города Орехов. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Он также добавил, что на юг Украины враг перебросил новый полк, сформированный в Чечне. Волошин говорит, что новоприбывшие силы должны пополнить потери оккупантов и помочь им на двух направлениях фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: