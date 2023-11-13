ВСУ продолжают наступать.

Самыми горячими направлениями на фронте остаются Авдеевский, Купянский и Марьинский.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. По его словам, ситуация там является сложной, но контролируемой.

В то же время Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия на определенных направлениях и наносят российским захватническим войскам значительные потери в живой силе и технике.

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Также они обсудили планы на зимний период и насущные потребности украинской армии, прежде всего - снаряды, средства противовоздушной обороны и беспилотные летательные аппарат.

"Обсудили вопросы подготовки наших военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений. Выразил благодарность американским партнерам за поддержку и помощь Украине в борьбе с российским агрессором", - написал Залужный в своем Telegram-канале.

Ситуация на фронте: последние новости

Вечером в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что за последние сутки произошло 50 боевых столкновений с русскими захватническими войсками. Только на Марьинском направлении Силы обороны отразили 15 российских атак.

Украинские войска продолжают вести наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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