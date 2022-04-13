Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что даже во времена Второй мировой войны Донбасс не видел такой жестокости, как сейчас от армии РФ.
Об этом Зеленский сказал в своем видеобращении по результату 48-го дня войны.
"Там говорят, что делают все ради людей, ради Донбасса... Но даже во времена Второй мировой войны Донбасс не видел такой жестокости за такое короткое время. И от кого? От российских войск", - сказал президент Украины.
По его словам, на Донбассе повторили историю блокады Ленинграда.
"Зачем? Что бы об этом сказали люди, которые погибли или чуть не погибли в Ленинграде во время нацистской блокады? Что бы они сказали про блокаду Мариуполя?", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.
Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в том числе на части Донбасса. В частности, противник наносил удары по Мариуполю Донецкой области. Противники заблокировали город, за него идут бои.
4 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко поделился, что враг уничтожил 90% инфраструктуры города. Чиновник добавил, что Мариуполь находится за пределом гуманитарной катастрофы - больше месяца там нет света, воды, медикаментов и пищи.
11 апреля Владимир Зеленский сказал, что в городе погибли десятки тысяч человек.