Даже в ходе Второй мировой Донбасс не видел такой жестокости за такое короткое время, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что даже во времена Второй мировой войны Донбасс не видел такой жестокости, как сейчас от армии РФ.

Об этом Зеленский сказал в своем видеобращении по результату 48-го дня войны.

"Там говорят, что делают все ради людей, ради Донбасса... Но даже во времена Второй мировой войны Донбасс не видел такой жестокости за такое короткое время. И от кого? От российских войск", - сказал президент Украины.

По его словам, на Донбассе повторили историю блокады Ленинграда.

"Зачем? Что бы об этом сказали люди, которые погибли или чуть не погибли в Ленинграде во время нацистской блокады? Что бы они сказали про блокаду Мариуполя?", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в том числе на части Донбасса. В частности, противник наносил удары по Мариуполю Донецкой области. Противники заблокировали город, за него идут бои.

4 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко поделился, что враг уничтожил 90% инфраструктуры города. Чиновник добавил, что Мариуполь находится за пределом гуманитарной катастрофы - больше месяца там нет света, воды, медикаментов и пищи.

11 апреля Владимир Зеленский сказал, что в городе погибли десятки тысяч человек.

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