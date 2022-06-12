Российские оккупанты пытаются преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Донецком направлении оккупанты осуществляли огневое поражение позиций наших войск вдоль линии соприкосновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Донецком направлении основные усилия противник сосредотачивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Осуществлял огневое поражение позиций наших войск вдоль линии соприкосновения. На Лиманском направлении активных действий враг не вел, продолжил обстрелы наших подразделений. Осуществляет мероприятия по подготовке к наступлению. На Северодонецком направлении противник продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии. Пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, на Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью охвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели. При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор украинских защитников и отошел.

"На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществляет систематическое огневое влияние на позиции наших войск с целью сковывания их действий и недопущения перегруппировки. На Южнобугском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и осуществлять обстрелы подразделений Сил обороны. Враг нанес огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное", - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Долгенькое-Мазановка и Долгенькое-Долина на Славянском направлении.

В генштабе отметили, что оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, а также гражданской инфраструктуры.

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