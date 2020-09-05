На Донбассе 4 сентября были зафиксированы один факт нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку от населенного пункта Авдеевка боевики произвели одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей из стрелкового оружия.
"На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.
С начала текущих суток, 5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы.
По информации штаба ООС, в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.
"Подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня около населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава", - сообщили в пресс-центре.
Кроме того, в прифронтовых районах саперы Объединенных сил разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 11 домов. Еще в девяти объектах работы продолжаются.
Ситуация в зоне ООС: что известно
- Вследствие пожара сухой травы, камыша и леса в Луганской области погиб один человек, еще двое с ожогами разных степеней тяжести госпитализировали в больницу. Огонь уничтожил 13 заброшенных домов. Позже стало известно, что жертв среди местных жителей нет, а погибшим оказался военный.
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