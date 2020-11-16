Оккупанты не нарушали режим тишины \ фото УНИАН
Сегодня оккупанты не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Читайте такжеБоевики дважды обстреляли украинских военных на ДонбассеОб этом говорится в вечерней сводке в Facebook о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:30.
"В течение текущих суток, 16 ноября, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сводке.
Новости по теме
- Оккупанты на Донбассе нарушили режим тишины вблизи Водяного-штаб ООС
- Сутки на Донбассе: боевики трижды нарушили режим тишины
- Боевики на Донбассе открыли огонь вблизи Марьинки
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram