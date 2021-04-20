На Донбассе с начала текущих суток зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
В частности, недалеко от поселка Водяное оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у поселка Золотое-4 - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
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Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
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