Боевых потерь среди украинских защитников нет.

На Донбассе с начала текущих суток зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

В частности, недалеко от поселка Водяное оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у поселка Золотое-4 - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

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Автор: Инна Андалицкая