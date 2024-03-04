Россияне сосредоточили немалые силы, чтобы захватить этот населенный пункт.

Российские оккупационные войска намерены захватить село Новомихайловка Донецкой области. Враг сосредоточил там значительные силы и перебрасывает резервы.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире "Радио Свобода". Отмечается, что в районе этого населенного пункта вражеских штурмов сейчас больше, чем на Авдеевском направлении.

"Там ежедневно больше штурмов, чем на Авдеевском направлении. Вот, например, вчера 20 (штурмов) на Авдеевском направлении, а на Новомихайловке было и на ее окраинах – 30 штурмов. Но оборона держится, враг прилагает огромные усилия, однако не имеет успеха от слова совсем", – рассказал Лиховий.

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Ситуация на передовой

С начала суток, 4 марта, на фронте произошло 63 боевых столкновения с противником. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что самые ожесточенные бои точатся на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В то же время спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что ВСУ остановили наступление российской армии в районе населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское на Авдеевском направлении. По его словам, оккупанты частично контролируют села Бердичи и Тоненькое.

Стоит отметить, что на Донбассе враг применяет тактику "выжженной земли". Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что противник уничтожает там все позиции и здания, сбрасывая управляемые авиабомбы.

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