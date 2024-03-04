УАБов у врага очень много, подчеркнул Евлаш.

Российские оккупанты прибегли к тактике "выжженной земли" на Донбассе россияне прибегли к тактике "выжженной земли". Враг уничтожает все позиции и здания, сбрасывая управляемые авиабомбы.

Как рассказал представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии изданию LIGA.net, удары неуправляемыми бомбами оккупанты наносят с вертолетов Ка-52 и Ми-8. Зато УАБы сбрасывает с самолетов Су-34 и Су-35.

"К сожалению, УАБов у них очень много. Они их модернизируют, производят что-то свое. И сейчас у них изменилась тактика выжженной земли, когда они просто ежедневно используют от двух до шести УАБов, которые может нести один бомбардировщик. И они не жалеют их даже на позицию минометного или танкового расчета. То есть то, что им конкретно мешает, они могут туда сбросить УАБ", – подчеркнул он.

При этом с точностью бомб, которые выпускают оккупанты, есть проблемы, однако когда снаряд весом 500, 1000 и 1500 кг попадают в здание или позицию, от них ничего не остается. Евлаш отметил, что сейчас Силам обороны надо развивать ПВО и средства РЭБ.

"Чтобы сбивать курс координаты этих управляемых авиабомб и искать противодействие именно авиации, потому что сейчас они делают ставку прежде всего на это, потому что авиация работает в пользу пехоты, в пользу их наступательных подразделений. Без авиации им будет очень сложно", – констатировал он.

Война в Украине: это стоит знать

Издание Bild пишет, что украинские военные тяжело держат оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки. Аналитик Юлиан Рёпке отмечает, что линия обороны, которую ВСУ провели через три села и естественные препятствия в виде прудов, удерживается лишь частично.

В то же время CNN со ссылкой на мнение украинских бойцов заявляет, что сейчас ожесточенные бои продолжаются вокруг сел Тоненькое и Бердичи возле Авдеевки. При этом некоторые успехи РФ происходят на фоне глубокого кризиса с боеприпасами в украинской армии.

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