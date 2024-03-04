Войска РФ частично контролируют два поселка.

Украинские силы остановили продвижение российских захватнических войск в районе населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире информационного телемарафона. По его словам, за последние сутки на этом направлении украинские защитники отбили 21 российскую атаку.

"На этом самом горячем направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать, продвижение врага прекращено. Села Бердичи и Тоненькое (захватническая армия) частично контролирует, но Силы обороны выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери, и продвижение врага остановлено еще на этом рубеже", - отметил военный.

Ситуация на фронте: последние новости

Утром в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что за прошедшие сутки российские захватчики потеряли около 1150 солдат, восемь танков, 21 боевую бронированную машину, 22 артиллерийские системы, одну РСЗО, два средства ПВО, два беспилотника, одну крылатую ракету, 42 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу спецстехники.

По данным Bild, украинские защитники выстроили оборону по линии Бердичи-Семеновка-Орловка-Тоненькое, они держат оборону вдоль водоемов к западу от оккупированной Авдеевки.

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