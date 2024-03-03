Десантники отметили, что оккупанты пытаются выбить их.

Защитники Украины в Новомихайловке Донецкой области активно отражают атаки российских оккупантов. Этот населенный пункт остается одним из самых горячих мест на фронте.

"Продолжаем срывать планы оккупантов и останавливать их штурмовые попытки в Новомихайловке", - говорится в сообщении бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на своей странице в Facebook.

Десантники отметили, что очередной штурм россиян закончился для оккупантов потерями в живой силе и бронетехники.

Кроме того, бойцы показали яркие кадры уничтожения пехоты и техники противника.

"И так будет с каждым оккупантом, который появится в поле зрения", - подчеркнули украинские воины.

Также бойцы указали, что Новомихайловка остается "одним из самых горячих мест российско-украинского фронта", и войска противника прилагают "максимум усилий, чтобы выбить десантников 79 ОДШБр из этого населенного пункта".

Бои на Таврическом направлении - последние новости

2 февраля бригадный генерал - командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что за минувшие сутки на Таврическом направлении уничтожено 336 российских оккупантов и 38 единиц техники врага.

По его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки противник нанес 22 авиаудара, один ракетный удар, совершил 53 боевых столкновения, 1157 обстрелов и 130 ударов дронами-камикадзе.

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