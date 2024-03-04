Всего за сутки произошло 63 боестолкновения.

На фронте самые ожесточенные бои продолжаются на Авдеевском и Новопавловском направлениях, всего в течение суток произошло 63 боевых столкновения. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, на Купянском направлении враг 6 раз атаковал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. На Лиманском направлении украинскими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск.

При этом, на Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

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"На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 21 атаку врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области... Кроме того, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону украинских войск", - отмечают в Генштабе.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Новодаровка, Малиновка и Роботино Запорожской области.

Вместе с тем, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, в течение суток 2 раза осуществив безуспешные штурмовые действия.

Ситуация в районе Авдеевки - последние новости

Как сообщал УНИАН, эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке отметил, что Силы обороны Украины тяжело держат оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки. По его данным, под контроль российских оккупантов перешли Бердичи, части Орловки и Тоненького. Во всех трех селах продолжаются бои.

Он также отмечал, что с момента отхода ВСУ из Авдеевки 11 дней назад российские оккупанты продвинулись на расстояние до 5 км от Авдеевки, захватив села Степное, Северное, Ласточкино и Водяное и наступают дальше на запад широким фронтом общей протяженностью 10-15 км.

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