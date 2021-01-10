Российские наемники открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение минувшие суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Читайте такжеНикаких "ЛНР-ДНР": в ВСУ объяснили, как правильно называть оккупированные территории ДонбассаОб этом сообщается на Facebook-странице ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в направлении украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, неподалеку от Водяного.

Также российско-оккупационные войска дважды проявляли вооруженную активность неподалеку от Луганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ» и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Среди наших воинов боевых потерь нет», - говорится в сводке.

С начала текущих суток в районе проведения ООС наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Юлия Петриченко