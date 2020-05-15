"Реагировали оперативно и жестко": силы ООС вчера уничтожили одного оккупанта и ранили пятерых - штаб

ВСУ вчера пришлось заставлять оккупантов придерживаться договоренностей.

В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеСБУ раскрыла количество выявленных за 6 лет предателей в своих рядах

«Наши защитники, удерживая оборону, действовали мужественно и дали достойный отпор вражеским подразделениям. Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных Сил Украины, оккупанты прекратили свою активность», – говорится в сообщении.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь неподалеку Песков и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Верхнеторецкого оккупанты обстреляли из 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

Рядом с населенными пунктами Новомихайловка и Красногоровка российские наемники использовали станковые противотанковые гранатометы, а у Водяного – крупнокалиберные пулеметы.

«Защитники Украины своевременно реагировали на все вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов», – отмечают в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь рядом с Орехово. Здесь захватчики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Хутора Вильного враг применял 82-мм минометы, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Зайцево российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было.

«Подразделения Объединенных сил на вражеские попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения оперативно и жестко реагировали из имеющихся огневых средств. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется украинскими военнослужащими. По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили», – сообщают в пресс-центре штаба.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, днем ранее от пули снайпера на Донбассе погиб 24-летний старший солдат сил ООС.